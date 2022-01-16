Андрей Шевченко может возглавить польскую сборную

Украинский футболист и тренер Андрей Шевченко может в ближайшее время возглавить сборную Польши, стороны уже начали переговоры.

«Польский футбольный союз заинтересовался Андреем Шевченко как новым тренером национальной сборной. Ведутся переговоры», — написал спортивный журналист Николо Скиру в Twitter.

Напомним, вчера украинец Шевченко был уволен с поста главного тренера «Дженоа».