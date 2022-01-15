Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера «Дженоа»

Украинец Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Он возглавил команду 7 ноября.

При Шевченко генуэзская команда выиграла всего одну игру из 11 – у «Салернитаны» (1:0) в Кубке Италии, еще 7 матчей закончились поражениями, также было три ничьих.

«Дженоа» занимает 19-е место в Серии А.