Транзит газа через Украину сейчас минимальный за последние 4 года

Среднесуточный транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины 1-16 января 2022 года составил 52,4 млн куб. м, что является минимальным за последние четыре года, сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

«Газпром» не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, несмотря на такую возможность. К слову, за 16 суток января 2019-го среднесуточный объем транзита составлял более 250 млн куб. м газа, в «ковидном» 2020-м — 83,4 млн куб. м, в 2021-м — 124,6 млн куб. м, в 2022-м — всего 52,4 млн куб. м газа«, — написал он на своей странице в «Фейсбук».

«Выводы напрашиваются сами за себя: „Газпром“ не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, давление на Европу для запуска „Северного потока-2“ продолжается», — резюмировал Макогон.

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины в 2021 году составил 41,6 млрд куб. м, что на 25,4% меньше, чем в 2020-м (55,8 млрд куб. м).

В частности, транспортировка в западном направлении в 2021 году снизилась на 26% — до 38,017 млрд куб. м газа, в том числе в Словакию она составила 27,378 млрд куб. м (-29%), Венгрию — 6,799 млрд куб. м (-29%), Польшу — 3,84 млрд куб. м (-26%), а в южном направлении уменьшилась на 8% — до 3,582 млрд куб. м, в том числе в Молдову она составила 3,188 млрд куб. м (+6%), Румынию — 0,394 млрд куб. м (-56%).

Всего в 2021 году было забронировано 44,4 млрд куб. м транзитных мощностей на точках выхода из РФ (40 млрд куб. м в соответствии с контрактом, еще 4,4 млрд куб. м — на месячных и суточных аукционах), но использовано только 41,6 млрд куб. м.

В целом мощности украинской ГТС в 2021 году были использованы менее чем на 30%.

На украинском газотранспортном коридоре в 2021-2024 гг. действует обязательная «бронь» для «Газпрома» — 40 млрд куб. м (109,6 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 281 млрд куб. м, на выходе — 146 млрд куб. м.