Сенатор США предложил новые санкции против РФ и лично Путина

Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс разработал законопроект «Об ответственности Путина», в котором предложил ввести санкции против президента России, членов его семьи, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и еще 35 россиян, среди которых бизнесмены, чиновники, руководители госканалов и менеджеры госкорпораций. Текст законопроекта опубликовала газета The Washington Post.

В санкционные списки предлагается внести высокопоставленных чиновников: премьера РФ Михаила Мишустина, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, министров, глав и сотрудников силовых ведомств, руководителей регионов. Также туда попали главы и члены руководства крупных банков, бизнесмены и главы госкорпораций. Также в санкционный список попали телеведущий Владимир Соловьев, глава RT Маргарита Симоньян, глава «Первого канала» Константин Эрнст.

Кроме того, не позднее 120 дней после принятия законопроекта президент США должен будет представить отчет с информацией о состоянии и возможных его источниках Владимира Путин, членов его семьи и близких к нему людей (в их числе сенатор упоминает Алину Кабаеву).

Также законопроектом предусматриваются:

объявление России государством — спонсором терроризма и объявление вооруженных формирований боевиков Донбасса иностранными террористическими организациями;

санкции против трубопровода «Северный поток — 2», в том числе против организаций, причастных «к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода».

запрет для граждан США на любые операции с российским госдолгом.

Инициатор законопроекта, республиканец Джим Бэнкс, был впервые избран в палату представителей в 2017 году от Индианы. С 2010 года по 2016 года был сенатором этого же штата, в это время брал отпуск на год, чтобы служить в войсках в Афганистане. В палате представителей Бэнс состоит в группе, объединяющей республиканцев-консерваторов.

Накануне президент США Джо Байден выступил с обращением, посвященным ситуации в Украине. Если Россия вторгнется в Украину, этот шаг будет иметь для мира серьезные последствия, предупредил он. По его словам, если президент России Владимир Путин примет такое решение, то это будет «самым серьезным событием» со времен Второй мировой войны.