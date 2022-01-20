Украина из-за политической ситуации не может сейчас занимать деньги на внешних рынках

Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала из-за стрессовых уровней ставок, сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Алексей Лупин.
«Геополитика привела к росту „пени за риск“ для Украины как на внешних рынках, так и на внутренних. Причем на внешних рынках доходность украинских ОВГЗ достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала», — сказал он в ходе брифинга в четверг.
По его словам, внутренний рынок лучше пережил соответствующие события, в частности если сравнивать с мартом-2020, где пиковые показатели процентной ставки на вторичном рынке ОВГЗ на уровне 20-25%, то 19 января пиковые ставки здесь составили 16-17%.
Он отметил, что рациональному инвестору сейчас выгоднее приобретать бумаги на вторичном рынке, однако он полагает, что это временное явление, и после деэскалации доходности на рынках уравняются, и Минфин сможет привлекать гривну на аукционах.
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