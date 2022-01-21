РФ перебросила в Беларусь два дивизиона С-400 с Дальнего Востока

Два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» направлены по железной дороге с Дальнего Востока на учения в Беларусь, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 „Триумф“ объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы», — говорится в сообщении.
«Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны республики Беларусь», — заявили в Минобороны РФ.
«По прибытию к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание и заступят на учебное боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России», — сообщили в военном ведомстве РФ.
Минобороны РФ распространило видеокадры погрузки техники ПВО на железнодорожный эшелон в Хабаровском крае.
В базовый состав системы С-400 помимо зенитных ракет входят пункт управления, радиолокационные средства, пусковые установки, комплекс технического обеспечения.
Минобороны России сообщало о планах направить на учения в Беларусь 12 истребителей Су-35 и дивизион комплексов ПВО малой дальности «Панцирь-С».
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