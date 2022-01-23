Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

НАТО не может гарантировать нерасширение, но вступления новых стран Восточной Европы в альянс «нет в повестке дня». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Süddeutsche Zeitung.

Отвечая на вопрос, могут ли быть гарантии о нерасширении НАТО, он сказал: «Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть».

«Мы все знаем, что трансатлантический оборонный альянс необходим. Будучи демократическими странами, мы объединяем в рамках НАТО наши интересы в сфере безопасности», — добавил канцлер.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО.