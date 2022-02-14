Шольц заявил о неактуальности вопроса членства Украины в НАТО

Вопрос членства Украины в НАТО на данный момент не актуален, заявил канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц.

«Относительно членства в Альянсе, на данный момент неактуально. Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня», — сказал Шольц на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Отметим, Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что некоторые СМИ и лидеры намекают, что Украине можно не вступать в НАТО ради безопасности.