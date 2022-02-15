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Шольц заявил, что расширение НАТО не значится в повестке дня

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Шольц заявил, что расширение НАТО не значится в повестке дня

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что расширение НАТО «не значится в повестке дня». Такую позицию он изложил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Каждый точно это знает», — добавил канцлер. «Это, вероятно, не та тема, с которой мы встретимся, пока будем на наших постах», — предположил Шольц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в альянс. Наша страна также получила статус партнера блока с расширенными возможностями.

Канцлер ФРГ также заявил, что позиции Запада и России по «гарантиям безопасности» расходятся, потому и важен диалог. «Позиции расходятся, это стало ясно, поэтому мы так долго разговаривали, но важно, что мы говорим друг с другом», — сказал канцлер. «Я считаю правильным то, что НАТО и ЕС ответили на письма России, и хороший сигнал заключается в том, что Россия, хотя и выразила свое несогласие с ответом, заявила, что там есть некоторые положительные пункты», — сообщил он. Как одновременно отметил Шольц, НАТО и ЕС, несмотря на несогласие с предложениями РФ, указали на то, что в них есть пункты, которые они готовы обсуждать.

«Сейчас важно, чтобы не возникла опасная ситуация», — подчеркнул канцлер.

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Министерство иностранных дел России 17 декабря прошлого года опубликовало российские проекты соглашений о «гарантиях безопасности», которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора — с США и членами альянса — предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в состав блока Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

НАТО, Олаф Шольц
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Вторник, 15 февраля 2022
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Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
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