Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что расширение НАТО «не значится в повестке дня». Такую позицию он изложил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
«Каждый точно это знает», — добавил канцлер. «Это, вероятно, не та тема, с которой мы встретимся, пока будем на наших постах», — предположил Шольц.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в альянс. Наша страна также получила статус партнера блока с расширенными возможностями.
Канцлер ФРГ также заявил, что позиции Запада и России по «гарантиям безопасности» расходятся, потому и важен диалог. «Позиции расходятся, это стало ясно, поэтому мы так долго разговаривали, но важно, что мы говорим друг с другом», — сказал канцлер. «Я считаю правильным то, что НАТО и ЕС ответили на письма России, и хороший сигнал заключается в том, что Россия, хотя и выразила свое несогласие с ответом, заявила, что там есть некоторые положительные пункты», — сообщил он. Как одновременно отметил Шольц, НАТО и ЕС, несмотря на несогласие с предложениями РФ, указали на то, что в них есть пункты, которые они готовы обсуждать.
«Сейчас важно, чтобы не возникла опасная ситуация», — подчеркнул канцлер.
Министерство иностранных дел России 17 декабря прошлого года опубликовало российские проекты соглашений о «гарантиях безопасности», которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора — с США и членами альянса — предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в состав блока Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.
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