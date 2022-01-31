В Берлине прошла акция в поддержку Украины

Десятки украинцев и противников возможного военного конфликта между Киевом и Москвой в воскресенье, 30 января, вышли к Бранденбургским воротам в Берлине. Фотографии этого мероприятия, прошедшего под лозунгом «У войны нет границ», публикует посольство Украины в Германии на своей странице в соцсети Facebook.

В комментарии сотрудников посольства говорится, что целью акции было «в который раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать федеральное правительство (Германии. — Ред.) использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить российскую агрессию» против украинского государства.

Напомним, что Украина уже неоднократно требовала от стран Запада, в том числе и от Германии, поставок оружия. В правящей в ФРГ коалиции это требование преимущественно встречали отказом.