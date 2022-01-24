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«Слуга народа» может не получить даже второе место в случае выборов в Раду

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«Слуга народа» может не получить даже второе место в случае выборов в Раду

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, партию «Европейская солидарность» поддержали бы 18,9% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а «Слугу народа» 13,7%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 20-21 января.

Согласно данным опроса, относительно наивысшую поддержку имеет партия «Европейская солидарность», за которую проголосовали бы 16% среди всех респондентов и 18,9% среди тех, кто определился с выбором. Поддержка партии статистически значимо преобладает поддержку других политических сил.

Далее в рейтинге следуют три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности: «Слуга народа» (11,6% среди всех респондентов и 13,7% среди определившихся с выбором), «Батькивщина» (11,3% и 13,7%) и «ОПЗЖ» (9,8% и 11,6%). Также набирают более 5% проходного барьера такие партии как «Розумна политика» (6,4% и 7,6%), «Сила и честь» (6,3% и 7,4%), «Наши» (4,6% и 5,5%).

По результатам исследования, несколько ниже проходного барьера «Украинская стратегия Гройсмана» (4% и 4,7%), «Радикальная партия» (3,9% и 4,6%), «УДАР» (3,8% и 4,5%). У других партий более низкая поддержка.

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо возросла поддержка «Евросолидарности» (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором). В то же время за этот период снизилась поддержка партии «Слуга народа» (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась.

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Отвечая на вопрос, кто является реальной оппозицией к власти, больше всего респондентов назвали «Евросолидарность» (32,3%), «ОПЗЖ» (19,1%) и «Батькивщина» (15,2%). Партию «Голос» назвали 2,7%.

Проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 53,6% респондентов, не поддерживают — 38,9%. В то же время считают, что нужно провести досрочные президентские выборы, 47,2%. Не поддерживают проведение досрочных президентских выборов — 46,5%.

опрос, Слуга народа
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