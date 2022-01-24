Украинские еврооблигации и акции в понедельник снова обвалились

Курс долларовых еврооблигаций Украины, стабилизировавшийся в середине прошлой недели после трех дней сильного падения, в понедельник вновь обвалился на 2,4-4,4% на новых негативных новостях, повышающих риск военной агрессии, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации Bloomberg на 18:00 по Киеву, доходность к погашению наиболее «коротких» бумаг с погашением в сентябре этого года с 19,2% до 25,7%, а бумаг с погашением в 2023 году — с 13,1% до 15,6% годовых.

Еврооблигации с погашением в 2024-2025 годах показали рост ставок на 1-1,3 процентного пункта (п.п.) — примерно до 14,4% и 13,2%, бумаги с погашением в 2026-2027 годах — на 0,6-0,7 п.п., примерно до 12,1% и 11,5% соответственно.

Доходность к погашению более «длинных» долларовых бумаг также выросла на 0,6-0,8 п.п., и теперь дальний конец вновь поднявшейся над 10% кривой доходности выглядит так: 2029 — 10,8%, 2032 — 10,5% и 2033 — 10,3% годовых.

Цена двух выпусков еврооблигаций в евро упала в понедельник на 2,3-3,1%, что привело к росту ставки бумаг с погашеним в 2026 году с менее чем 11% до более чем 11,6%, а с погашением в 2030 году — с 8,4% до 8,9% годовых.

Сильнее всего от ухудшения настроений инвесторов в понедельник среди госбумаг пострадали ВВП-варранты Украины, подешевевшие сразу на 6,9% — до 68,4% номинала.

Новое падение затронуло и корпоративные бумаги, на которые к тому же повлияло общее падение на международных рынках. На Варшавской фондовой бирже (WSE), индекс которой WIG в понедельник снизился на 4,4%, лидерами падения стали бумаги агрохолдингов «Агротон» и ИМК, подешевевшие соответственно на 13% и 12,5%. Бумаги «Астарты» потеряли в цене 9,9%, а «Кернел» — 5,8%.

На Лондонской фондовой бирже, где индекс FTSE-100 потерял 2,6%, акции горнорудной компании Ferrexpo, железорудные активы которой расположены в Полтавской области, подешевели на 5,4%, под конец дня немного отыграв падение, которое превышало 8%.

Несколько подросли к концу дня и котировки нефтегазовой Enwell Energy Plc с активами в Украине из Smart Energy, однако в целом по итогам дня их падение составило 20,2%.

Лишь курс акций агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже (LSE) остался стабильным, хотя его еврооблигации с погашением в мае 2024 года снизилась на 1%, что увеличило их доходность к погашению с 11,3% до 11,8% годовых.