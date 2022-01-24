Войти
С марта правительство проиндексирует пенсии
официально
С марта правительство проиндексирует пенсии
Лукашенко заявил, что его страну подталкивают к войне
соседи
Лукашенко заявил, что его страну подталкивают к войне

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

макроэкономика
RSS

Украинские еврооблигации и акции в понедельник снова обвалились

396
Украинские еврооблигации и акции в понедельник снова обвалились

Курс долларовых еврооблигаций Украины, стабилизировавшийся в середине прошлой недели после трех дней сильного падения, в понедельник вновь обвалился на 2,4-4,4% на новых негативных новостях, повышающих риск военной агрессии, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации Bloomberg на 18:00 по Киеву, доходность к погашению наиболее «коротких» бумаг с погашением в сентябре этого года с 19,2% до 25,7%, а бумаг с погашением в 2023 году — с 13,1% до 15,6% годовых.

Еврооблигации с погашением в 2024-2025 годах показали рост ставок на 1-1,3 процентного пункта (п.п.) — примерно до 14,4% и 13,2%, бумаги с погашением в 2026-2027 годах — на 0,6-0,7 п.п., примерно до 12,1% и 11,5% соответственно.

Доходность к погашению более «длинных» долларовых бумаг также выросла на 0,6-0,8 п.п., и теперь дальний конец вновь поднявшейся над 10% кривой доходности выглядит так: 2029 — 10,8%, 2032 — 10,5% и 2033 — 10,3% годовых.

Цена двух выпусков еврооблигаций в евро упала в понедельник на 2,3-3,1%, что привело к росту ставки бумаг с погашеним в 2026 году с менее чем 11% до более чем 11,6%, а с погашением в 2030 году — с 8,4% до 8,9% годовых.

Сильнее всего от ухудшения настроений инвесторов в понедельник среди госбумаг пострадали ВВП-варранты Украины, подешевевшие сразу на 6,9% — до 68,4% номинала.

Новое падение затронуло и корпоративные бумаги, на которые к тому же повлияло общее падение на международных рынках. На Варшавской фондовой бирже (WSE), индекс которой WIG в понедельник снизился на 4,4%, лидерами падения стали бумаги агрохолдингов «Агротон» и ИМК, подешевевшие соответственно на 13% и 12,5%. Бумаги «Астарты» потеряли в цене 9,9%, а «Кернел» — 5,8%.

На Лондонской фондовой бирже, где индекс FTSE-100 потерял 2,6%, акции горнорудной компании Ferrexpo, железорудные активы которой расположены в Полтавской области, подешевели на 5,4%, под конец дня немного отыграв падение, которое превышало 8%.

Читайте также: Полиция в ФРГ провела операцию из-за 32 нетрезвых моряков из РФ и Украины

Несколько подросли к концу дня и котировки нефтегазовой Enwell Energy Plc с активами в Украине из Smart Energy, однако в целом по итогам дня их падение составило 20,2%.

Лишь курс акций агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже (LSE) остался стабильным, хотя его еврооблигации с погашением в мае 2024 года снизилась на 1%, что увеличило их доходность к погашению с 11,3% до 11,8% годовых.

еврооблигации, отношения с Россией, ВВП-варрант
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 24 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016