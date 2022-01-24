Глава Минздрава прогнозирует, что новая волна COVID-19 пройдет в Украине спокойнее, чем предыдущие

Новая волна COVID-19 пройдет в Украине спокойнее, чем предыдущие, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы прогнозируем, что количество случаев будет, как минимум, в два раз больше по сравнению с волной, которая была в октябре-ноябре. В то же время, госпитализаций будет меньше, количество смертей должно быть также меньше», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания правительства в понедельник вечером.

Ляшко сообщил, что «отмечается рост количества случаев COVID-19, примерно, в два раза неделя к неделе, но при этом количество госпитализаций растет, но растет всего на 5%».

Министр отметил, что благодаря вакцинации удалось избежать около 18 тыс. смертей от COVID-19.

«18 тысяч — это количество спасенных жизней, которые, как показывает математическое моделирование, спасла вакцинация против COVID-19», — подчеркнул он.