Глава Минздрава прогнозирует, что новая волна COVID-19 пройдет в Украине спокойнее, чем предыдущие

Новая волна COVID-19 пройдет в Украине спокойнее, чем предыдущие, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Мы прогнозируем, что количество случаев будет, как минимум, в два раз больше по сравнению с волной, которая была в октябре-ноябре. В то же время, госпитализаций будет меньше, количество смертей должно быть также меньше», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания правительства в понедельник вечером.
Ляшко сообщил, что «отмечается рост количества случаев COVID-19, примерно, в два раза неделя к неделе, но при этом количество госпитализаций растет, но растет всего на 5%».
Министр отметил, что благодаря вакцинации удалось избежать около 18 тыс. смертей от COVID-19.
«18 тысяч — это количество спасенных жизней, которые, как показывает математическое моделирование, спасла вакцинация против COVID-19», — подчеркнул он.
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