Войти
Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата
мирный процесс
Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата
С марта правительство проиндексирует пенсии
официально
С марта правительство проиндексирует пенсии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

опрос
RSS

Украинцы доверяют ВСУ и не доверяют власти и российским СМИ

378
Украинцы доверяют ВСУ и не доверяют власти и российским СМИ

Среди социальных институтов наибольшим доверием украинцев продолжают пользоваться Вооруженные силы Украины, волонтеры, обычные люди и церковь, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-11 декабря 2021 года.

Согласно опросу, по сравнению с декабрем 2020 года наблюдается рост доверия к Вооруженным силам Украины.

Так, армии доверяют в общей сложности 72% украинцев, а баланс доверия-недоверия составляет +60%. По сравнению с декабрем 2020 года доля доверяющих выросла на 6 процентных пункта, а баланс доверия-недоверия - на 8 процентных пунктов. По сравнению с декабрем 2020 года во всех регионах наблюдается тенденция роста доверия к армии.

Также большинство респондентов доверяют волонтерам (68%, баланс – +57%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%, баланс – +51%). Церкви доверяют 51% при балансе +27%. Что касается церкви, то на фоне других регионов выделяется запад, где 67% доверяют церкви против 41-47% в других регионах.

Положительный баланс доверия-недоверия также имеют общественными организациями – в целом им доверяют 39% респондентов, а баланс составляет +18% (без значимых изменений по сравнению с 2020 годом).

По данным исследования, фактически среди респондентов преобладает недоверие президенту, парламенту, правительству, правоохранительным органам (полиция, СБУ), СМИ (как украинским, так и российским).

В частности, президенту доверяют 27%, а не доверяют – 50%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет –23%. По сравнению с декабрем 2020 года наблюдается ухудшение показателей: доля доверяющих президенту снизилась на 5 процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия – на 10 процентных пунктов.

Кабинету министров и Верховной Раде доверяют меньше респондентов: соответственно, 14% доверяют правительству (баланс – -46%) и 11% доверяют парламенту (баланс – -56%). По сравнению с декабрем 2020 ситуация практически не изменилась.

Читайте также: В РФ объявили в розыск брата Навального

В то же время 30-35% доверяют Патрульной полиции, СБУ и Национальные полиции. Доля доверяющих этим институтам не изменилась по сравнению с декабрем 2020 года, но баланс во всех трех случаях стал несколько лучше.

Украинским СМИ доверяют 32% респондентов, а баланс доверия-недоверия составляет –7%. По сравнению с декабрем 2020 наблюдается улучшение баланса доверия-недоверия. Несколько меньше доверяют украинским СМИ на Востоке.

Что касается российских СМИ – им доверяют 3% респондентов при балансе –75%. По сравнению с декабрем 2020 значимых изменений не было. Во всех регионах подавляющее большинство не доверяют российским СМИ, но несколько менее критичны к ним – жители востока Украины.

СМИ, ВСУ, опрос, доверие
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 января 2022
Вторник, 25 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016