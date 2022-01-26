Украинцы доверяют ВСУ и не доверяют власти и российским СМИ

Среди социальных институтов наибольшим доверием украинцев продолжают пользоваться Вооруженные силы Украины, волонтеры, обычные люди и церковь, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-11 декабря 2021 года.

Согласно опросу, по сравнению с декабрем 2020 года наблюдается рост доверия к Вооруженным силам Украины.

Так, армии доверяют в общей сложности 72% украинцев, а баланс доверия-недоверия составляет +60%. По сравнению с декабрем 2020 года доля доверяющих выросла на 6 процентных пункта, а баланс доверия-недоверия - на 8 процентных пунктов. По сравнению с декабрем 2020 года во всех регионах наблюдается тенденция роста доверия к армии.

Также большинство респондентов доверяют волонтерам (68%, баланс – +57%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%, баланс – +51%). Церкви доверяют 51% при балансе +27%. Что касается церкви, то на фоне других регионов выделяется запад, где 67% доверяют церкви против 41-47% в других регионах.

Положительный баланс доверия-недоверия также имеют общественными организациями – в целом им доверяют 39% респондентов, а баланс составляет +18% (без значимых изменений по сравнению с 2020 годом).

По данным исследования, фактически среди респондентов преобладает недоверие президенту, парламенту, правительству, правоохранительным органам (полиция, СБУ), СМИ (как украинским, так и российским).

В частности, президенту доверяют 27%, а не доверяют – 50%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет –23%. По сравнению с декабрем 2020 года наблюдается ухудшение показателей: доля доверяющих президенту снизилась на 5 процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия – на 10 процентных пунктов.

Кабинету министров и Верховной Раде доверяют меньше респондентов: соответственно, 14% доверяют правительству (баланс – -46%) и 11% доверяют парламенту (баланс – -56%). По сравнению с декабрем 2020 ситуация практически не изменилась.

В то же время 30-35% доверяют Патрульной полиции, СБУ и Национальные полиции. Доля доверяющих этим институтам не изменилась по сравнению с декабрем 2020 года, но баланс во всех трех случаях стал несколько лучше.

Украинским СМИ доверяют 32% респондентов, а баланс доверия-недоверия составляет –7%. По сравнению с декабрем 2020 наблюдается улучшение баланса доверия-недоверия. Несколько меньше доверяют украинским СМИ на Востоке.

Что касается российских СМИ – им доверяют 3% респондентов при балансе –75%. По сравнению с декабрем 2020 значимых изменений не было. Во всех регионах подавляющее большинство не доверяют российским СМИ, но несколько менее критичны к ним – жители востока Украины.