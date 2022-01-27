Нацгвардеец, расстрелявший людей на Южмаше, - призывник из Одесской области

Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на госпредприятии «Южный машиностроительный завод» имени А.Макарова (Южмаш), — призывник срочной службы из Измаила Одесской области, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«В обязанности Артема Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода «Южмаш», — написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Геращенко отметил, что Рябчук вырос без отца.

«В первую очередь перед следствием будет стоять вопрос — что послужило мотивом для того, чтоб совершить столь ужасное преступление? В первую очередь будет изучаться вопрос, не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию», — подчеркнул замглавы МВД.

Геращенко отметил, что злоумышленник за массовое убийство будет нести самое жестокое наказание.

«Сейчас самое важное — как можно быстрее найти и задержать Артема Рябчука, пока он не успел совершить новых преступлений. Именно на это сейчас соориентированы правоохранительные органы», — заключил замглавы МВД.