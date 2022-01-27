Командующий Нацгвардией подал в отставку из-за расстрела в Днепре

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге в Днепре.

«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии», — заявил Балан.

Он также уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране «Южмаша», чтобы они не могли влиять на расследование.

Как сообщалось, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил 4 военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пятеро человек получили ранения.

Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Утром 27 января его задержали.