Командующий Нацгвардией подал в отставку из-за расстрела в Днепре

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге в Днепре.
«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии», — заявил Балан.
Он также уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране «Южмаша», чтобы они не могли влиять на расследование.
Как сообщалось, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил 4 военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пятеро человек получили ранения.
Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Утром 27 января его задержали.
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