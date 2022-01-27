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Четырех раненых в Днепре прооперировали – двое из них в крайне тяжелом состоянии

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Четырех раненых в Днепре прооперировали – двое из них в крайне тяжелом состоянии

Двое военнослужащих, пострадавших в результате стрельбы на территории Южмаша в Днепре, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передаёт Укринформ.

«Девушка, старший солдат. Она не могла понять, как это случилось. Тяжелейшее состояние. Невозможно предсказать, что будет дальше. На выходе пуля перебила позвоночник. Стрельба была с короткой дистанции», — сказал врач.

Он также отметил, что сейчас сложно сказать, будет ли пострадавшая ходить.

Зовут девушку Жанна, ей 22 года. У нее проникающее огнестрельное ранение брюшной полости с выходом в спине и переломом позвоночника. Пуля порезала тонкий и толстый кишечник. В брюшной полости до 3 литров крови.

Всего в больницу имени Мечникова доставили четверых из пяти пострадавших. Кроме Жанны, в больнице находятся ещё трое военнослужащих. Один из них находится также в крайне тяжелом состоянии, ещё двое — просто тяжелые, сообщил Рыженко.

«Когда приехал сюда в приемное отделение, тут уже было трое с ранениями живота. Самый тяжёлый хлопец, его зовут Игорь. 25 лет. У него тяжелейшее ранение живота. Где-то литр крови в брюшной полости. Его сразу после компьютерного томографа взяли в операционную. Он остаётся тяжёлый и в настоящее время находится в отделении реанимации политравмы. Ему оказывают помощь, пришёл в сознание», — уточнил Рыженко.

Второй пострадавший солдат — Владислав, 22 года. У него огнестрельный перелом левого бедра. Состояние тяжелое, но ближе к среднему. Проведена операция, изъята пуля.

И четвёртый пострадавший — Денис, 19 лет, старший солдат. У него огнестрельное сквозной ранение в область седалищной мышцы. Потеря крови небольшая.

«Всех прооперировали. С 7 утра. Почти 4 часа длились операции», — отметил Рыженко.

Пятый пострадавший находится в 16-й городской больнице, у него ранения грудной клетки, бедра и плеча.

Во время брифинга директор больницы имени Мечникова показал пулю и фрагмент второй — боеприпасы изъяли из пострадавших.

Планируется, что завтра около 50 нацгвардейцев приедут в больницу, чтобы сдать кровь для раненных.

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Как сообщалось, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил 4 военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пятеро человек получили ранения.

Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Утром 27 января его задержали.

По данным правоохранителей, стрелял в военнослужащих нацгвардеец Артем Рябчук 2001 года рождения.

Южмаш, Днепр, Артем Рябчук
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