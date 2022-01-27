Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев, рассказал о мотивах поступка

Стал понятен мотив действий Артемия Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре.

По данным нардепа Юлии Яцик, Рябчук на днях доложил руководству об избиении погибшими другого солдата. После чего его за это затравили.

Руководство никаких мер по этому поводу не принимало. В ответ Рябчук принял решение расправится по-своему.

Он не испытывает раскачивания и считает, что все сделал правильно.

Как сообщалось, солдат срочной службы Национальной гвардии Украины Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р. в четверг, 27 января, в 3:40 открыл огонь по военнослужащим караула на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш». В результате погибли четверо военнослужащих Нацгвардии и одна гражданская, ещё пятеро получили ранения.