Зеленский позитивно оценил переговоры в Париже

Достижение устойчивого режима прекращения огня на Донбассе является приоритетом для Украины и лишь на его основе могут делаться дальнейшие шаги для урегулирования конфликта на востоке страны, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.
«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день — это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», — подчеркнул Зеленский по итогам встречи в Париже политических советников лидеров стран — участниц Нормандского формата.
Как сообщается на сайте главы государства в четверг, активизация работы нормандского формата (Украина, Германия, Франция, РФ) и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время — обязательный элемент продвижения к стабильному миру на Донбассе через выполнение Минских договоренностей.
Зеленский положительно оценил факт встречи, ее конструктивный характер, а также намерение продлить содержательные переговоры через две недели в Берлине.
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