Глава МИД ФРГ напомнила, что на Донбассе не внутриукраинский конфликт

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не ждет прорыва на переговорах в «нормандском» формате в ближайшее время и снова напомнила, что на Донбассе не внутриукраинский конфликт, а агрессия России.

«Прежде всего: это не украинский конфликт, а Россия нарушила суверенитет Украины в Донбассе и Крыму и продолжает угрожать стране... Мы солидарны с народом Украины против этого нарушения международного права», — сказала Бербок в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Она добавила, что «вместе с Францией мы вносим значительный вклад в безопасность Украины как посредники в „нормандском“ формате — единственном месте, где сейчас Украина и Россия сидят за одним столом». Бербок назвала «хорошим сигналом» тот факт, что переговоры в формате возобновлены, подчеркнув, что «не стоит ожидать прорывов в течение нескольких дней».

Переговоры советников лидеров «нормандского» формата прошли 26 января, они продлились около восьми с половиной часов. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что новая встреча внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского» формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.