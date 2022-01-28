Главы МИД Германии и Франции приедут в Украину через неделю

Министры иностранных дел Германии и Франции — Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Диан — посетят Украину через неделю, сообщила пресс-служба МИД Германии.

«Мы, мой французский коллега Ле Дриан и я, снова посетим Украину и контактную линию через неделю, чтобы поддержать интенсивные усилия ОБСЕ там», — сказала Бербок, выступая в Бундестаге в пятницу.

Как сообщалось, 17 января во время визита в Киев Бербок заявила, что вскоре посетит Украину вместе с Ле Дрианом и они вместе побывают в восточных областях страны. «Мы вдвоем вскоре снова посетим Украину, поедем к контактной линии на Донбассе, поскольку в последние недели я получила информацию о том, насколько страдает гражданское население: женщины, дети, молодые, старики. Мы потеряли их из поля зрения. Мы должны говорить о безопасности и мире в этой регионе», — сказала она.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что в ходе совместного визита Бербок и Ле Дриана в Украину состоится их трехсторонняя встреча, в ходе которой они детально обсудят перспективы встречи министров иностранных дел нормандского формата.

26 января Ле Дриан сообщил, что совершит совместный с Бербок визит в Киев уже «через несколько дней».