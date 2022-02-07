Кулеба рассказал Бербок о «красных линиях» в вопросе урегулирования на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что проинформировал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о «красных линиях» Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

«Я проинформировал Анналену о том, что Украина имеет свои „красные линии“, и мы от них никогда ни при каких обстоятельствах не отступимся. Среди этих „красных линий“ первое — мы не пойдем ни на какие уступки относительно территориальной целостности Украины в границах ее международно признанных границ. Второе — мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми „Донецкими и Луганскими народными республиками“. Это не предусмотрено Минскими договоренностями», — сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве в понедельник.

Он обратил внимание на то, что попытки установить такой диалог — это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника.

«Третье — я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единственным источником решений относительно внешней политики нашего государства, ее направлений, и никто не сможет нам никогда навязать, куда двигаться и что во внешней политике делать», — добавил Кулеба.

Он подчеркнул, что не хочет этим сказать, глава МИД Германии говорила ему на переговорах что-то противоположное, а он ее убеждал.

«Сейчас в Украине очень популярный вопрос, принуждают ли иностранные гости украинскую власть к каким-то уступкам. Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня ни к каким уступкам в вопросе урегулирования конфликта. Это был действительно обмен мыслями между друзьями и партнерами, которые стремятся к одному — урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами», — рассказал министр.

Также Кулеба указал, что в Украине ожидают визит канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы скоординировать позиции на наивысшем уровне.

«Мы будем с нетерпением ожидать визит канцлера Германии Олафа Шольца для того, чтобы скоординировать позиции на наивысшем уровне между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Шольцом», — добавил он.