Глава «Нафтогаза» считает трюком создание в ФРГ «дочки» Nord Stream 2 AG

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назвал трюком создание немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG — компании Gas for Europe GmbH для сертификации «Северного потока — 2», считает, что это не соответствует законам ЕС.

«Путин продолжает демонстрировать свое полное пренебрежение к Европе и ее законодательству. На этот раз речь идет о создании дочерней компании „Газпрома“ Gas for Europe, которую он хочет сделать владельцем и оператором части „Северного потока — 2“, которая проходит по территории Германии...Мы ожидаем от нового правительства Германии и от регулятора, что они не позволят Путину устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами», — написал Витренко на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, «Нафтогаз», как участвующая в процессе сертификации «Северного потока — 2» компания, предоставит немецкому регулятору все свои юридические аргументы относительно невозможности сертификации газопровода.

В среду, 26 января, стало известно, что «Газпром» выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране «дочку» Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин.