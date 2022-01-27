Сенат США может на следующей неделе проголосовать за санкции против России

Сенат Конгресса США может уже на следующей неделе рассмотреть законопроект о санкциях в отношении РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом телекомпания CNN сообщила в четверг со ссылкой на сенатора-демократа Криса Кунса.

Как отмечает CNN, Кунс рассчитывает на то, что законопроект, который поступит на рассмотрение верхней палаты Конгресса «уже на следующей неделе», поддержат представители обеих партий. «Настал момент нам сообща принять сильный двухпартийный пакет санкций, что стало бы сигналом нашей поддержки Украины, ее независимости и лидерства президента Байдена», — цитирует Си-эн-эн сенатора. Телекомпания не уточняет, о каком именно из нескольких предложенных американскими законодателями проектов идет речь.

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток — 2».

В свою очередь член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) представил свой проект санкций против России, получивший название «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022». Он также предусматривает рестрикции в отношении российского президента, премьер-министра, министра обороны. Кроме того, инициатива содержит «запрет на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики», а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции законопроекта». Рубио также предлагает ввести рестрикции в отношении газопровода «Северный поток — 2».