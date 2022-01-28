США и ЕС работают над поставками газа в ЕС в случае вторжения РФ в Украину

США и ЕС работают над вопросом об альтернативных поставках газа в страны Евросоюза в том случае, если Россия нападет на Украину, говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«США и ЕС вместе работают над бесперебойными, достаточными и своевременными поставками природного газа в Евросоюз из разнообразных источников со всего мира с тем, чтобы избежать дефицита. Такой дефицит может возникнуть, в частности, в случае нового российского нападения на Украину», — говорится в документе.
В нем указывается, что США сейчас — уже основной поставщик СПГ в Европу. «Мы работаем с правительствами и с рыночными операторами над поставкой дополнительных объемов природного газа в Европу со всего мира», — подчеркивается в заявлении.
Кроме того, Соединенные Штаты и Евросоюз разделяют цель обеспечения энергобезопасности Украины, ее интеграции с рынками газа и электроэнергии ЕС.
«Мы взяли на себя совместное обязательство приверженности обеспечению энергетической безопасности и устойчивости Европы и ускорению глобального перехода на экологически безопасные источники энергии. Мы также разделяем цель обеспечения энергетической безопасности Украины и постепенной интеграции Украины с рынками газа и электроэнергии ЕС», — отмечается в документе.
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