США и ЕС работают над поставками газа в ЕС в случае вторжения РФ в Украину

США и ЕС работают над вопросом об альтернативных поставках газа в страны Евросоюза в том случае, если Россия нападет на Украину, говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«США и ЕС вместе работают над бесперебойными, достаточными и своевременными поставками природного газа в Евросоюз из разнообразных источников со всего мира с тем, чтобы избежать дефицита. Такой дефицит может возникнуть, в частности, в случае нового российского нападения на Украину», — говорится в документе.

В нем указывается, что США сейчас — уже основной поставщик СПГ в Европу. «Мы работаем с правительствами и с рыночными операторами над поставкой дополнительных объемов природного газа в Европу со всего мира», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Соединенные Штаты и Евросоюз разделяют цель обеспечения энергобезопасности Украины, ее интеграции с рынками газа и электроэнергии ЕС.

«Мы взяли на себя совместное обязательство приверженности обеспечению энергетической безопасности и устойчивости Европы и ускорению глобального перехода на экологически безопасные источники энергии. Мы также разделяем цель обеспечения энергетической безопасности Украины и постепенной интеграции Украины с рынками газа и электроэнергии ЕС», — отмечается в документе.