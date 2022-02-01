Госдеп США распорядился вывезти из Беларуси семьи дипломатов

Госдепартамент США отдал распоряжение вывезти семьи своих дипломатов из Беларуси из-за возможной эскалации напряжения вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», — говорится в сообщении ведомства.

В США назвали ситуацию в регионе «непредсказуемой» и порекомендовали американцам воздержаться от поездок в Беларусь.

Ранее, 24 января, в МИД Украины сообщали, что об отъезде части дипломатов и членов семей Киев уведомили США, Великобритания, Австралия и Германия. Позднее об эвакуации своих дипломатов сообщила Канада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает ошибкой отъезд дипломатов из страны.