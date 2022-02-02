Премьер Нидерландов выступил за дипломатию и диалог в отношениях с РФ

Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте считает, что единственное решение по деэскалации на востоке Украины — это дипломатия и диалог.

«Все усилия должны быть применены, чтобы разрядить эскалацию и напряжение. Я считаю, что единственное решение по деэскалации — это дипломатия и диалог, который должен продолжаться между Россией и США, Россией и НАТО и между странами „нормандского формата“: Украиной, Германией и Францией», — сказал он на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду.

По это словам, если дипломатия не повлечет деэскалации, то дальнейшая агрессия повлечет серьезные последствия.

Рютте напомнил, что страны Европы готовят санкции на случай эскалации военной агрессии со стороны России.