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Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями

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Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями

Голландское правительство в полном составе уходит в отставку из-за скандала с пособиями на детей. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация. По данным телеканала, премьер-министр Марк Рютте в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру.

В середине декабря прошлого года парламентский комитет опубликовал результаты расследования, которое свидетельствует, что многие родители в Нидерландах были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. В документе отмечается, что ошибки были совершены в отношении как минимум 9 тыс. семей, однако на самом деле их может быть гораздо больше. Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям, оказавшимся в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить полученные ранее средства обратно в государственную казну.

Очередные всеобщие выборы запланированы в Нидерландах на 17 марта. Никаких изменений в отношении даты проведения голосования не ожидается.

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Четыре партии, входившие в правящую коалицию, договорились, что кабинет министров продолжит функционировать на добровольной основе по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Решение других вопросов будет отложено до тех пор, пока после мартовских выборов не будет сформировано новое правительство.

Нидерланды, Марк Рютте
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