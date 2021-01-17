В Нидерландах полиция применила водометы для разгона противников правительства

Полиция Амстердама применила водометы для разгона несанкционированной акции протеста против правительства страны, сообщил голландский телеканал NOS.

Сотни людей собрались на Музейной площади столицы, выкрикивая лозунги «Никогда больше не голосуйте за кабинет Рютте!».

Ранее демонстрация была запрещена муниципалитетом, однако несколько сотен человек все равно собрались на Музейной площади города, чтобы выразить протест в связи с действиями кабинета министров и политикой властей по борьбе с пандемией коронавируса. Многие из них не соблюдали дистанцию в 1,5 м друг от друга и были без масок.

По данным СМИ, водометы были пущены вход после того, как демонстранты отказались выполнять требования правоохранительных органов покинуть площадь.

В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал королю Виллему-Александру прошение об отставке правительства. Это было вызвано скандалом вокруг пособий по уходу за детьми. Сотни родителей столкнулись с серьезными финансовыми проблемами после того, как налоговая служба ошибочно назвала их мошенниками и потребовала вернуть пособие в казну. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро.