В САП рассказали, за что именно депутату Кузьминых дали взятку

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) проинформировали об обстоятельствах противоправных действий народного депутата Сергея Кузьминых, которому генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в получении неправомерной выгоды.

«В ходе досудебного расследования установлено, что депутат получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, а именно, обеспечение победы в ряде тендеров по закупке оборудования на средства бюджета, проводимого КП „Больница № 2 им. В.П. Павлусенко“ Житомирского городского совета», — говорится в сообщении САП, размещенном в среду на странице прокуратуры в Facebook.

По информации САП, в 2021 году был проведен тендер на закупку медицинского оборудования на общую сумму более 40 млн. грн, среди которых МРТ, системы ультразвуковой диагностики и лапароскопический набор для хирургических процедур.

«Уже после оплаты больницей стоимости оборудования, а речь идет о системе ультразвуковой диагностики, депутат попросил передать ему за содействие в победе 558 тыс. грн, что составляет 30% от суммы договора», — информируют в прокуратуре.

По версии следствия, депутат в дальнейшем планировал применить такую схему и после перечисления больницей средств в соответствии с другими договорами — 37,5 млн грн, что составляет 30% от стоимости оборудования для проведения МРТ и более 398 тыс. грн — от стоимости лапароскопического набора для хирургических процедур.

Как сообщалось, 28 января НАБУ разоблачило народного депутата во время получения взятки в 558 тыс. грн.

«По информации следствия, депутат получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области», — сообщало НАБУ.

Напомним, 31 января генпрокурор Венедиктова сообщила, что подписала подозрение народному депутату Кузьминых, уличенному НАБУ в получении взятки.

Впоследствии НАБУ и САП сообщили о том, что депутат игнорирует неоднократные вызовы на следственные действия. Также в антикоррупционных органах заявляют, что ни депутат, ни его защитник не сообщили об учреждении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый депутат.