Зеленский обсудил с операторами связи ускорение покрытия Украины качественным интернетом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ускорение покрытие качественным интернетом и связью всех точек страны с представителями крупнейших операторов связи.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы государства, речь, в частности, шла об обеспечении связью маленьких городков, пассажирских поездов «Укрзализныци» и дорог, которые строят в рамках программы «Большая стройка».

«Сейчас в Украине 5800 маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти города. И не секрет, что на некоторых дорогах люди по полчаса не имеют никакой связи вообще. Надо менять это, и менять скорее», — сказал на встрече Зеленский.

Президент напомнил, что в июле 2019 года он подписал указ «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному интернету». Для его реализации осенью 2019 года мобильные операторы подписали в Мариуполе меморандум с правительством, цель которого обеспечение максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи четвертого и пятого поколений, предоставление широкополосного доступа к мобильному интернету. Зеленский подчеркнул, что хотел бы поскорее увидеть исполнение этого указа в полном объеме. «Очень радует статистика за апрель — впервые мобильный широкополосный доступ к интернету появился в 870 населенных пунктах, где проживают 390 тыс. чел., а дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах. Это возможно! Давайте двигаться быстрыми темпами и в дальнейшем», — отметил глава государства.

На встрече обсудили необходимые законодательные инициативы для ускорения покрытия мобильной связью, потребность сотрудничества с местными властями, а также возможность разработки государственно-частных проектов в этом направлении.

«Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн: мы многое — и лекарства, и продукты питания — заказываем по интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции (коронавирус — Ред.) и такие вызовы — они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной», — подытожил Зеленский.