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ВВП Украины в 2021 году вырос на 3,2%

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ВВП Украины в 2021 году вырос на 3,2%

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году составил 3,2%, сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Об этом она сообщила в ходе встречи с компаниями Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) 7 февраля.

Как отмечается на сайте Минэкономики во вторник, долларовый ВВП Украины в 2021-м достиг исторического максимума и составил в минувшем году почти $200 млрд.

Как сообщалось, в первом квартале 2021 года Госстат зафиксировал спад украинской экономики на 2,2%, после чего во втором и третьем кварталах она выросла соответственно на 5,7% и 2,7%, причем оба раза Госстат улучшал предварительную оценку на 0,3 процентных пункта. По итогам четвертого квартала 2021 года Госстат сообщил о росте реального ВВП на 5,9%.

Нацбанк оценил рост ВВП Украины в целом за 2021 год в 3%, тогда как, по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, он превысил этот показатель.

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Согласно условиям ВВП-варрантов, которые были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3 млрд 239,32 млн, если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% — то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами внутри страны.

ВВП
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