Кабмин одобрил запуск в Украине электронного резидентства

Кабинет министров Украины на заседании в четверг одобрил запуск в Украине электронного резидентства.

«Это один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным Восточноевропейским IT-хабом. Благодаря э-резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами, в первую очередь, IT-специалистами», — прокомментировал данное решение вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

По его словам, онлайн, без необходимости посещать Украину, иностранцы будут получать украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность отрыть онлайн-счет в украинском банке, упрощенный доступ к админуслугам в Украине.

«Первыми э-резидентами видим иностранных IТ-специалистов, работающих на украинские компании, а также специалистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус э-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском ринке. Конечно, все э-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных, финансовых органов и Минцифры», — добавил он.

По словам Федорова, в ближайшее время Минцифры с другими госорганами разработает нормативную базу для запуска проекта. В планах — до конца года запустить портал э-резидентства.