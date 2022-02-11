Байден призвал граждан США покинуть Украину

Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, покинуть страну.

«Американские граждане должны уехать сейчас», — сказал Байден в интервью NBC News.

Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины «имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире».

«Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову», — сказал Байден.

Однако отметил, что президент России Владимир Путин «на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах».

При этом Байден заявил, что Вашингтон не будет направлять в Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны.

Ранее Госдеп опубликовал рекомендацию своим гражданам, находящимся в Украине, немедленно уехать.