Еврокомиссия разрешила использовать в пищу домашних сверчков

Европейская комиссия (ЕК) одобрила третий вид насекомого в качестве пищевого ингредиента: теперь в регионе можно будет продавать домашних сверчков в замороженном или сушеном виде, а также в порошковой форме.
Решение ЕК было утверждено всеми странами ЕС после подтверждения безопасности продукта Европейским агентством по безопасности продуктов питания (ESFA), говорится в сообщении регулятора.
В июле 2021 года ЕК разрешила продажу первого вида насекомых - личинки большого мучного червя (хрущака) в качестве пищевого ингредиента, а в ноябре внесла в этот список второй вид - азиатскую саранчу.
На продукции с содержанием нового ингредиента должна будет находиться информация о потенциальных аллергических реакциях.
Как отмечают в ЕК, насекомые являются частью ежедневного рациона для сотен миллионов людей по всему миру, и их использование в качестве альтернативного источника белка будет способствовать переходу ЕС к более устойчивой продовольственной системе.
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