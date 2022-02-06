В Украину прибыла первая партия таблеток от COVID-19 «Молнупиравир» американской компании Merck Sharp&Dohme, сообщил в Facebook глава Минздрава Виктор Ляшко.

Речь идет о 60 тысячах курсов препарата. По словам Ляшко, в ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит в регионы. Лекарство должно помочь в борьбе с COVID-19 и сохранить жизнь пациентам из групп риска.

«В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата», — отметил Ляшко.

По его словам, «Молнупиравир» — это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.