Нардеп заявил о том, что с понедельника могут остановить все воздушное движение в Украине

Воздушное движение в Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины, сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники.

«Скорее всего, с завтрашнего дня с 16.00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14.00 по Лондону (16.00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины», — написал Гончаренко в Telegram в воскресенье.

При этом парламентарий не уточнил, о какой именно страховой компаний идет речь и самолеты каких авиакомпаний ею застрахованы.

В то же время он анонсировал запрет на влет в Украину самолетов авиакомпании Air France уже с воскресенья, 13 февраля.

«Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже садит рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France», — сообщил Гончаренко, также не уточнив источник этой информации.

По словам нардепа, запрет может продлиться 1-2 недели. «Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже. Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно», — написал он.

Как сообщалось, нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты в Украину, запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев был отменен. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины. В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.

В воскресенье появилась информация, что самолет авиакомпании SkyUp, следовавший из Мадейры (Португалия) в Киев, сел в Молдове из-за запрета лизингодателя, резидента Ирландии, на влет борта в Украину. Запрет был введен несмотря на усилия авиакомпании. SkyUp вместе с посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение 175 пассажиров в Украину.