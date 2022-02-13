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Латвия готова принять до 10 тысяч беженцев из Украины

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Латвия готова принять до 10 тысяч беженцев из Украины

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила, что с учетом напряженной обстановки на российско-украинской границе в случае военного конфликта Латвия готова принять людей из Украины — до 10 тыс. человек.

Об этом сообщает национальное телерадиовещание LSM.

По словам Голубевой, ведомство уже разработало план и передало для оценки другим министерствам. Она считает, что сейчас не стоит фокусироваться на числах, сколько Латвия могла бы принять, однако должно быть понятно, где и как разместить до 10 000 человек.

«Этот план существует уже какое-то время, но сейчас важно понимать, что у Украины — специфические обстоятельства. Во-первых, у нее есть безвизовый режим с Евросоюзом. Во-вторых, наши жители обоснованно поддерживают стремление Украины укрепить независимость своей страны и территориальную целостность. Это значит, что (латвийцы — ред.) с большим пониманием отнесутся к необходимости принять часть украинских беженцев, если, не дай Бог, произойдет война», — сказала Голубева латвийскому радио.

Министр подчеркнула, что к возможному прибытию беженцев нужно быть готовыми на государственном уровне. «Нам надо предусмотреть все эти вещи. Поэтому мы перешли от общего плана к конкретному, разработанному на случай, если поток людей прибудет именно из Украины. Министерство его подготовило, и мы ждем от других министерств комментариев и предложений по его улучшению», — сказала глава МВД Латвии.

Ранее МИД Латвии призвал всех жителей страны, находящихся на территории Украины, в ближайшее время ее покинуть — из-за вероятного обострения обстановки.

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Как сообщалось, в случае необходимости, если Россия полномасштабно вторгнется в Украину, Эстония готова разместить у себя 2000 беженцев, если будет острая необходимость — то до 20 тысяч. Также о готовности разместить украинских беженцев сообщала Литва.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в случае возможной войны России против Украины, Польша должна быть готова к волне «даже в миллион» беженцев из Украины, при этом для украинцев «двери в Польшу будут открыты».

Латвия, отношения с Россией
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