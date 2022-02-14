В СНБО не верят во вторжение РФ на территорию Украины в ближайшие дни

Украинские силовые структуры не видят вероятности того, что в ближайшие дни, 16-17 февраля, может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он также заверил, что ситуация под контролем.
Об этом Данилов сказал журналистам.
«Мы полностью осознаем, что происходит на сегодняшний день на территории нашей страны, мы осознаем риски, но ситуация абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не усматриваем, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить 16 или 17 числа. Мы этого не усматриваем, мы этого не видим», — заявил Данилов.
По его словам, военные угрозы со стороны России остаются до тех пор, пока она оккупирует украинскую территорию. Он также подчеркнул, что с российской стороны могут быть провокации.
Отметим, ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что США предупредили союзников в Европе, о возможном нападении России на Украину в среду 16 февраля.
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