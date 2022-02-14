Зеленский пообещал Шольцу проекты законов об особом статусе ОРДЛО и местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина предоставит проекты законов об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и местных выборах на для дискуссии, сообщил канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц.

«Президент меня заверил в том, что Украина предоставит проекты законов об особом статусе и местных выборах для дискуссии», — сказал Шольц на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Глава немецкого правительства уточнил, что его беседа с Зеленским была очень ценной и что будут представлены необходимые законопроекты, которые сделают невозможными блокировки процесса переговоров со стороны РФ.

«Мы углубились во много деталей. Я могу сказать, что будут представлены необходимые законопроекты, которые необходимы для того, чтобы не было повода со стороны России, чтобы выйти из этого положения, когда есть некоторые блокировки процесса переговоров», — сообщил Шольц.