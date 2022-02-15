Цена газа в Европе пошла вниз после встречи Путина и Шольца

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник опустилась почти до $800 за 1 тыс. куб. м на фоне заявлений по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $809 за 1 тыс. куб. м, или €69 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч). Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет около 14,5%.

Президент РФ, в частности, заявил, что Москва намерена договариваться с западными партнерами по вопросам о гарантиях безопасности дипломатическим путем, а также, что Россия готова к продолжению поставок газа в Европу через Украину после 2024 года, если будет спрос. Кроме того, Путин напомнил, что национальный регулятор ФРГ проводит процедуры сертификации «Северного потока — 2», который с декабря 2021 года с технической точки зрения полностью готов к работе.

В свою очередь, Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Накануне цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась до почти $1 032 за 1 тыс. куб. м. и росла на 14%. К вечеру она скорректировалась до $940.