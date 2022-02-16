Главы МИД стран G7 проведут в Германии срочную встречу по Украине

Министры иностранных дел Группы семи (G7) на этой неделе планируют провести срочную встречу в Германии. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
Предполагается, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7 пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ). По данным правительственных источников агентства, темой встречи должна стать ситуация вокруг Украины. От Японии участие во встрече должен принять глава МИД Ёсимаса Хаяси.
Примерно 35 глав государств и правительств примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Ожидается, что США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, немецкую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие в конференции президента Украины Владимира Зеленского.
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