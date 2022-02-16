НАТО пока не видит признаков деэскалации на границе с Украиной

В Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«К настоящему моменту мы не видели никаких признаков деэскалации со стороны России», — сказал Столтенберг журналистам в среду.

Альянс не может дать точную оценку количества российских сил у границы Украины, но утверждает, что их численность растет, заявил Столтенберг.

«Нельзя сказать точно. Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тыс. военных, но их число росло все последние недели», — заявил Столтенберг в ответ на вопрос, может ли НАТО точно оценить количество российских войск у границ Украины, поскольку ранее НАТО называла цифру в 100 тыс., президент США — в 150, британские СМИ — в 200.

НАТО «продолжит обличать агрессивные планы России», чтобы осложнить возможную агрессию против Украины, заявил Столтенберг.

При этом, комментируя заявления Москвы о готовности к дипломатии, он повторил, что видит «определенные причины для осторожного оптимизма».