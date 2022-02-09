Джонсон обсудит Украину с генсеком НАТО и премьером Польши

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит 10 февраля Варшаву и Брюссель, где проведет встречи со своим польским коллегой Матеушем Моравецким и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом соответственно. Как сообщило в среду агентство Reuters, глава британского правительства намерен обсудить напряженность на российско-украинской границе.

По его информации, в Польше Джонсон также встретится с президентом этой страны Анджеем Дудой. Кроме того, он побывает в расположении дислоцированных в стране британских военнослужащих. В Брюсселе глава кабмина Соединенного Королевства обсудит ситуацию на российско-украинской границе со Столтенбергом, который позже в четверг проведет переговоры и с лидером оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером.

Газета Daily Mail подчеркнула, что визит Джонсона в Варшаву и Брюссель призван продемонстрировать единство союзников по НАТО в вопросе урегулирования разногласий с Россией вокруг Украины. Ранее издание проинформировало о недовольстве Лондона односторонними действиями французского президента Эмманюэля Макрона, который в Москве участвовал в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Согласно источникам Daily Mail, во многих западных столицах восприняли с удивлением тот факт, что Макрон якобы обсуждал «сделку с Россией по Украине» без предварительного уведомления НАТО.