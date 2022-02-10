Генсек НАТО написал письмо российскому министру Лаврову

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором призывает продолжать диалог по ситуации вокруг Украины в рамках серии встреч Совета Россия — НАТО. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

По его словам, таким образом стороны смогут найти дипломатический путь урегулирования ситуации. Столтенберг отметил, что альянс готов выслушать озабоченности России и обсудить «пути поддержания и укрепления основополагающих принципов европейской безопасности».

Так, в ходе встреч НАТО готово обсуждать вопросы учений, военную транспарентность, сокращение космических и киберугроз, а также контроль над вооружениями, в том числе ядерным оружием.

«Эти области представляют собой повестку для конструктивного диалога», — подчеркнул глава НАТО, добавив, что при этом альянс не пойдет на компромисс в отношении своих основных принципов.

Он уточнил, что основные принципы альянса — право каждой нации выбирать свой собственный путь и способность НАТО защищать всех союзников.

Кроме того, предупредил Столтенберг, возобновление российской агрессии приведет к увеличению присутствия НАТО, а не к уменьшению.

Первого февраля Лавров обратился с посланием к главам внешнеполитических ведомств стран ЕС и США с призывом объяснить, как западные партнеры понимают обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств и как они будут выполнять их на практике. Министр подчеркнул, что ждет отдельного ответа от каждой страны, поскольку обязательства принимались в индивидуальном порядке, а не «от имени или в составе какого-либо блока».

Темы для обсуждения, которые обозначил Столтенберг, фигурировали в ответе НАТО на предложенные Россией договоренности по «гарантиям безопасности».