Президент Евросовета инициирует донорскую конференцию в поддержку Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение конференции доноров в поддержку Украины.

Соответствующее заявление он сделал в среду в Страсбурге, выступая на пленарном заседании в рамках обсуждения европейской безопасности и военной агрессии России в отношении Украины.

Отметив инициативу Европейской комиссии предоставить Киеву 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, Мишель выразил уверенность, что необходимо сделать больше.

«Поэтому я хотел бы инициировать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы можно было поддерживать твердую экономическую ситуацию в Украине, которая под угрозой от этой ситуации», — заявил он.

Мишель заверил украинцев, что «ЕС не оставит их без поддержки». Он также обратился к России и ее руководству, говоря о том, что у них есть сегодня выбор «между войной и трагическими жертвами, которые будут из-за этой войны», и дипломатией.

Причем президент Европейского совета заверил, что Брюссель выступает в поддержку дипломатии и переговоров.