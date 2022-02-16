Президент Евросовета инициирует донорскую конференцию в поддержку Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение конференции доноров в поддержку Украины.
Соответствующее заявление он сделал в среду в Страсбурге, выступая на пленарном заседании в рамках обсуждения европейской безопасности и военной агрессии России в отношении Украины.
Отметив инициативу Европейской комиссии предоставить Киеву 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, Мишель выразил уверенность, что необходимо сделать больше.
«Поэтому я хотел бы инициировать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы можно было поддерживать твердую экономическую ситуацию в Украине, которая под угрозой от этой ситуации», — заявил он.
Мишель заверил украинцев, что «ЕС не оставит их без поддержки». Он также обратился к России и ее руководству, говоря о том, что у них есть сегодня выбор «между войной и трагическими жертвами, которые будут из-за этой войны», и дипломатией.
Причем президент Европейского совета заверил, что Брюссель выступает в поддержку дипломатии и переговоров.
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