«Газпром» посчитал, что в европейских ПХГ почти не осталось газа

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на середину февраля 2022 года опустели на 93,4% от общего объема закачанного туда летом газа. То есть в ПХГ Европы остается менее 7% запасов, подсчитали в российском «Газпроме», опираясь на данные Gas Infrastructure Europe.
Таким образом, объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 22,3%, или на 9,2 млрд куб. м, меньше прошлогоднего уровня и составляет всего 32 млрд куб. м — это на 1,3 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату, подчеркивают в российском холдинге. Отбор будет продолжаться до конца марта — середины апреля.
Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 10,7 млрд куб. м, это уже на 45,7%, или на 8,9 млрд куб. м, ниже показателя прошлого года и на 4,6 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года, сообщили в «Газпроме».
Ранее СМИ сообщали, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Франции опустился ниже 30%, а в Австрии и вовсе ниже 20%. При этом потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале продолжают поступать рекордными для этого месяца темпами.
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