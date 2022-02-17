В Британии опубликовали карту вторжения России в Украину: одна из целей – Киев

Минобороны Великобритании опубликовало карту направлений вторжения России в Украину, обозначив в названии президента РФ Владимира Путина.
На схеме под названием «Возможная ось вторжения президента Путина», представленной в официальном Twitter ведомства, стрелками изображены две фазы наземного наступления.
Первая, по мнению британских военных, включает направления с западных регионов России на Киев и Днепр, с Крыма — вдоль Азовского побережья и с территории Беларуси на Киев. Вторая фраза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.
«Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», — отметили в британском ведомстве.
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