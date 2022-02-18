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США считают отвод российских войск с учений «уловкой»

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США считают отвод российских войск с учений «уловкой»

Власти США получили разведданные, что отвод российский войск с учений, в том числе от западных границ, — уловка, направленная на то, чтобы ввести Штаты и другие государства в заблуждение, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на четырех неназванных чиновников.

Вашингтон получил достоверную информацию, что заявления России об отводе войск могут быть частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение, заявил один из них.

Два собеседника газеты сообщили также о дополнительных разведданных, которые говорят о предполагаемом намерении России инсценировать химическую атаку на гражданских на Донбассе, обвинив в этом американцев.

По словам источников WP, Россия продолжает наращивать военные силы у границы с Украиной на фоне усиливающихся обстрелов на востоке страны. Кроме того, Вашингтон беспокоят продолжающиеся российско-белорусские учения «Союзная решимость» на доступном расстоянии от украинской границы. Разведка сообщает, что эти маневры могут стать прикрытием для нападения на Украину, пишет WP.

Напомним, 15 февраля российское Минобороны России сообщило, что вооруженные силы завершили часть военных учений и военные начинают возвращаться в места постоянной дислокации.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит признаков деэскалации кризиса из-за Украины в связи с отводом российский войск. Он подчеркнул, что, даже если российские военные отойдут от границы, они могут оставить там снаряжение. Генсек подчеркнул, что России нужно отвести от границ с Украиной не только военнослужащих, но и тяжелую технику.

На следующий день Столтенберг сказал, что НАТО видит наращивание военного присутствия России на границе с Украиной.

США, отношения с Россией
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