Большинство украинцев уверены, что вторжение РФ удастся отразить

19% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения РФ в Украину как высокую, 33% — как среднюю, 20% — как низкую, тогда как 25% считают, что нет никакой опасности, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 16-17 февраля 2022 года.
При этом в последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28 до 19%.
Вместе с тем большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение РФ произойдет. Треть — не уверены в этом.
За последние дни уверенность граждан, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение РФ состоится, возросла с 58 до 64%, отмечают в «Рейтинге».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016