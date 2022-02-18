Большинство украинцев уверены, что вторжение РФ удастся отразить

19% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения РФ в Украину как высокую, 33% — как среднюю, 20% — как низкую, тогда как 25% считают, что нет никакой опасности, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 16-17 февраля 2022 года.

При этом в последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28 до 19%.

Вместе с тем большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение РФ произойдет. Треть — не уверены в этом.

За последние дни уверенность граждан, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение РФ состоится, возросла с 58 до 64%, отмечают в «Рейтинге».